Экс-боец UFC Браун: Павлович победит Джонса
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Американский боец смешанных единоборств Мэтт Браун, выступающий в полусреднем весе UFC, прокомментировал победу Сергея Павловича над Кёртисом Блэйдсом, а также выразил мнение, что россиянин сможет выиграть у действующего чемпиона тяжёлой весовой категории промоушена Джона Джонса.
«Я должен это сказать. Сергей Павлович победит Джона Джонса», — написал Браун на своей странице в социальных сетях.
Бой Павловича с Блэйдсом возглавлял очередной турнир UFC Fight Night 222, который прошёл в ночь на 23 апреля и завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.
В активе Сергея Павловича 18 побед при одном поражении в профессиональных смешанных единоборствах. Сейчас он идёт на серии из шести досрочных побед, и все они были добыты в первом раунде.
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