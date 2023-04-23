Экс-боец UFC Браун: Павлович победит Джонса

Американский боец смешанных единоборств Мэтт Браун, выступающий в полусреднем весе UFC, прокомментировал победу Сергея Павловича над Кёртисом Блэйдсом, а также выразил мнение, что россиянин сможет выиграть у действующего чемпиона тяжёлой весовой категории промоушена Джона Джонса.

«Я должен это сказать. Сергей Павлович победит Джона Джонса», — написал Браун на своей странице в социальных сетях.

Бой Павловича с Блэйдсом возглавлял очередной турнир UFC Fight Night 222, который прошёл в ночь на 23 апреля и завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

В активе Сергея Павловича 18 побед при одном поражении в профессиональных смешанных единоборствах. Сейчас он идёт на серии из шести досрочных побед, и все они были добыты в первом раунде.