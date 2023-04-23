Сергей Павлович получил четыре бонуса от UFC в семи поединках

Российский боец смешанных единоборств, третий номер рейтинга в тяжёлой весовой категории UFC Сергей Павлович на турнире UFC Fight Night 222 получил бонус размером в $ 50 тысяч за лучшее выступление.

В главном событии вечера Павлович нокаутировал Кёртиса Блэйдса в первом раунде. Это четвёртый бонус российского бойца в семи поединках в рамках американского промоушена.

Павлович проиграл в дебютном бою в UFC Алистару Овериму, а затем выдал серию из шести побед, по ходу которой шесть раз нокаутировал своих соперников в шестом раунде: Марсело Голма, Мориса Грина, Шамиля Абдурахимова, Деррика Льюиса, Тая Туивасу и Кёртиса Блэйдса.

Всего на счету Сергея Павловича 18 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и потерпел одно поражение.