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«Ты должен вставать!» Беллью заявил, что Гарсия мог подняться после удара Дэвиса

«Ты должен вставать!» Беллью заявил, что Гарсия мог подняться после удара Дэвиса
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Бывший чемпион мира, ныне комментатор Тони Беллью прокомментировал поражение американца Райана Гарсии от Джервонты Дэвиса.

Поединок прошёл в рамках боксёрского вечера в Лас-Вегасе и завершился победой Дэвиса нокаутом в седьмом раунде. Для Гарсии это первое поражение в профессиональной карьере.

«Да, эти удары в корпус действительно причиняют боль, но ты должен вставать! Если не встанешь один раз, то в следующий раз сделаешь это снова. У Гарсии потрясающие данные. Он самый быстрый, он один из лучших бойцов дивизиона, но позволяет попадать по себе. Если он должным образом воспользуется своими навыками, то, клянусь, он будет практически непобедим. У Амир Хана были похожие качества», — написал Беллью на своей странице в социальных сетях.

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