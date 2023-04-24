Рамазан Исмаилов: Павлович — мощный российский Нганну

Известный тренер Рамазан Исмаилов высказался по поводу российского бойца смешанных единоборств Сергея Павловича, который на прошедших выходных одержал победу в поединке с Кёртисом Блэйдсом.
«Павлович – мощный российский Нганну, молодец, хорошо провёл бой. Как и предполагалось, у Блэйдса не будет с Сергеем шансов в размене. Шанс был только в борьбе. Но проходов в ноги, переводов и работы внизу от Блэйдса не было. Считаю, что Павловичу не стоит ждать результатов поединка Джона Джонса и Стипе Миочича. В этом нет смысла. Нужно проводить бои», – приводит слова Исмаилова Metaratings.
Павлович одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение. Российский боец одержал шестую победу подряд в UFC.
Блэйдс, в свою очередь, потерпел четвёртое поражение в карьере. Также он одержал 17 побед. Отметим, что американец прервал победную серию, которая длилась три боя.
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