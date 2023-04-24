Гаджиев высказался о возможном поединке Павловича и Джонса

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался по поводу победы россиянина Сергея Павловича в поединке с Кёртисом Блэйдсом, а также о его возможном поединке с Джоном Джонсом.

«Довольно ожидаемо. Удивился, если бы всё сложилось по-другому. Здесь, как всегда, в стиле Павловича. Молодец! Важная победа. Теперь ждём поединок с его участием за пояс. Бой с Джоном Джонсом, если он состоится, будет для Павловича очень тяжёлым. Потому что Джон Джонс — очень умный боец. Он постарается с Сергеем не драться в стойке, а перевести бой на пол. Здесь будет не так просто. Не говорю, что это лишает Сергея шанса, но это добавляет ему проблем. Это уже не его стихия», — приводит слова Гаджиева Sport24.