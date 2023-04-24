Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гаджиев высказался о возможном поединке Павловича и Джонса

Гаджиев высказался о возможном поединке Павловича и Джонса
Комментарии

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался по поводу победы россиянина Сергея Павловича в поединке с Кёртисом Блэйдсом, а также о его возможном поединке с Джоном Джонсом.

«Довольно ожидаемо. Удивился, если бы всё сложилось по-другому. Здесь, как всегда, в стиле Павловича. Молодец! Важная победа. Теперь ждём поединок с его участием за пояс. Бой с Джоном Джонсом, если он состоится, будет для Павловича очень тяжёлым. Потому что Джон Джонс — очень умный боец. Он постарается с Сергеем не драться в стойке, а перевести бой на пол. Здесь будет не так просто. Не говорю, что это лишает Сергея шанса, но это добавляет ему проблем. Это уже не его стихия», — приводит слова Гаджиева Sport24.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023