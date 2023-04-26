Пимблетт: хотел завершить карьеру в 18 лет, потому что получал $ 600 за выступление

Звёздный британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт признался, что хотел завершить бойцовскую карьеру на заре выступлений.

«Я хотел уйти из MMA, когда мой рекорд был 4-1, потому что мне мало платили. Я собирался уйти из MMA, когда мне было 18 лет, потому что мне платили около $ 600 за выступление. Это было слишком мало.

Я могу понять бойцов, которые уходят в PFL и Bellator. Но если у вас есть мечта оказаться в UFC… Я считаю, что 99 из 100 бойцов MMA мечтают оказаться в UFC. Никто не встаёт утром и не думает: «Я хочу подраться в Bellator», – сказал Пимблетт в интервью YouTube-каналу SevereMMA.

Ранее бывший чемпион UFC Люк Рокхолд раскритиковал организацию за неподобающее, по его мнению, обращение с бойцами.