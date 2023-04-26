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Пимблетт: хотел завершить карьеру в 18 лет, потому что получал $ 600 за выступление

Пимблетт: хотел завершить карьеру в 18 лет, потому что получал $ 600 за выступление
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Звёздный британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт признался, что хотел завершить бойцовскую карьеру на заре выступлений.

«Я хотел уйти из MMA, когда мой рекорд был 4-1, потому что мне мало платили. Я собирался уйти из MMA, когда мне было 18 лет, потому что мне платили около $ 600 за выступление. Это было слишком мало.

Я могу понять бойцов, которые уходят в PFL и Bellator. Но если у вас есть мечта оказаться в UFC… Я считаю, что 99 из 100 бойцов MMA мечтают оказаться в UFC. Никто не встаёт утром и не думает: «Я хочу подраться в Bellator», – сказал Пимблетт в интервью YouTube-каналу SevereMMA.

Ранее бывший чемпион UFC Люк Рокхолд раскритиковал организацию за неподобающее, по его мнению, обращение с бойцами.

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