Тренер Штыркова: Ломаченко уже на спаде, но ещё может показать качественный бой

Михаил Шевелёв, тренер Ивана Штыркова по боксу, поделился мыслями о бойцах, которые сейчас доминируют над соперниками. По мнению Шевелёва, 35-летний украинец Василий Ломаченко тоже присутствует в этом списке, хотя возраст начинает давать о себе знать.

«Боксёры, которые выше остальных на голову? Дмитрий Бивол, конечно. Тайсон Фьюри, Дэвин Хэйни. Ломаченко тоже, но там года подходят, уже на спаде. Хотя Василий ещё может показать качественный бой. Усик тоже, мне кажется, уже на небольшом спаде. Он ещё покажет, конечно, но уже начинается спад», — сказал Шевелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. В последнем бою он победил американского проспекта Джэмейна Ортиса, нанеся ему первое поражение в карьере.

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