Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Штыркова: Ломаченко уже на спаде, но ещё может показать качественный бой

Тренер Штыркова: Ломаченко уже на спаде, но ещё может показать качественный бой
Аудио-версия:
Комментарии

Михаил Шевелёв, тренер Ивана Штыркова по боксу, поделился мыслями о бойцах, которые сейчас доминируют над соперниками. По мнению Шевелёва, 35-летний украинец Василий Ломаченко тоже присутствует в этом списке, хотя возраст начинает давать о себе знать.

«Боксёры, которые выше остальных на голову? Дмитрий Бивол, конечно. Тайсон Фьюри, Дэвин Хэйни. Ломаченко тоже, но там года подходят, уже на спаде. Хотя Василий ещё может показать качественный бой. Усик тоже, мне кажется, уже на небольшом спаде. Он ещё покажет, конечно, но уже начинается спад», — сказал Шевелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. В последнем бою он победил американского проспекта Джэмейна Ортиса, нанеся ему первое поражение в карьере.

Главные титульные боксёрские бои 2023 года:

Материалы по теме
«Я непобеждённый, если вы понимаете бокс». Зачем Ломаченко обманывает сам себя?
«Я непобеждённый, если вы понимаете бокс». Зачем Ломаченко обманывает сам себя?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023