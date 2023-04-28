Тренер по боксу объяснил, почему Канело проиграл Биволу

Михаил Шевелёв, тренер по боксу известного бойца Ивана Штыркова, высказался о победе российского боксёра Дмитрия Бивола в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом. Они встречались в мае прошлого года. Победу единогласным решением судей добыл россиянин. Поединок проходил в полутяжёлом весе.

«Думаю, Дмитрий победит и в реванше. Смотрел последний бой Сауля, он ничего особенного не показал. Конечно, Канело может и перестроиться, вдруг он банально недооценил Бивола перед первым поединком. Тогда Дмитрий был на высоте, сделал всё правильно. С тем боксом, который Канело показывает, Бивола сейчас не обыграть. Его вообще почти невозможно перебоксировать.

Первый поединок Дима выиграл за счёт отличного тайминга, все паузы заполнял ударами, джебами. Не позволял Канело воспользоваться ни единым моментом, идеально контролировал дистанцию», — сказал Шевелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Дмитрий Бивол показал, что такое лёгкая тренировка: