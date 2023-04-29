«Дэвин не удержит его». Экс-чемпион объяснил, почему Ломаченко опасен для Хэйни

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик американец Тимоти Брэдли высказался об ожидаемом поединке в лёгком весе (до 61,2 кг) между украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и соотечественником Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO).

«Хэйни отлично боксирует на средней и дальней дистанции. У него длинные и быстрые руки, он великолепно бьёт навстречу. Однако у него есть недостаток, и это ближний бой. Когда вы подбираетесь к нему, он стремится войти в клинч. И Ломаченко знает, как избежать этого.

Вот почему команда Хэйни называет Ломаченко грязным бойцом. Они понимают, что если попытаются удержать Ломаченко, то у них не получится. Посмотрите бой Хэйни и Диаза, Джозеф сократил дистанцию за четыре раунда. И Ломаченко способен сделать это ещё быстрее», – сказал Брэдли в эфире ESPN.