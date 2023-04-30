Ирина Алексеева победила Штефани Эггер болевым приёмом в первом раунде

Российский боец смешанных единоборств Ирина Алексеева дебютировала в промоушене UFC победой. Российская спортсменка в дебютном поединке в лиге встретилась с представительницей Швейцарии Штефани Эггер.

Бой завершился уже в первом раунде — Ирина Алексеева провела болевой приём, вынудив соперницу сдаться.

Ирине Алексеевой 32 года. Россиянка дебютировала в MMA в марте 2019 года и провела за карьеру шесть боёв, в одном из них потерпев поражение. В своём последнем бою на турнире Bellator 269 Алексеева победила единогласным судейским решением француженку Стефани Лило Пейдж.

Напомним, перед турниром Алексеева провалила взвешивание. Алексеева показала вес 63,5 килограмма, превысив лимит на 1,81 килограмма.