Все результаты турнира UFC Fight Night 223

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В ночь на 30 апреля в Лас-Вегасе прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 223. В главном бою китаец Ядонг Сонг одержал победу над представителем США Рики Симоном.

Все результаты турнира:

Ядонг Сонг победил Рики Симона техническим нокаутом (Раунд 5, 1:10)

Кайо Борральо победил Михала Олексейчука удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 2, 2:49)

Родолфо Виейра победил Коди Брандэйджа удушающим приёмом (arm triangle) – (Раунд 2, 1:28)

Фернандо Падилья победил Джулиана Эросу техническим нокаутом (Раунд 1, 1:41)

Маркос Рожерио де Лима победил Вальдо Кортеса-Акосту единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Трей Уотерс победил Джоша Куинлана единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Мартин Будай победил Джейка Коллье единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Коди Дёрден победил Чарльса Джонсона единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Ирина Алексеева победила Штефани Эггер болевым приёмом на ногу (kneebar) – (Раунд 1, 2:11)

Маркус МакГи победил Джорни Ньюсона удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 2, 2:03)

Джейми-Лин Хорт победила Хайли Кован единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)