Все результаты турнира UFC Fight Night 223

В ночь на 30 апреля в Лас-Вегасе прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 223. В главном бою китаец Ядонг Сонг одержал победу над представителем США Рики Симоном.
Все результаты турнира:
Ядонг Сонг победил Рики Симона техническим нокаутом (Раунд 5, 1:10)
Кайо Борральо победил Михала Олексейчука удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 2, 2:49)
Родолфо Виейра победил Коди Брандэйджа удушающим приёмом (arm triangle) – (Раунд 2, 1:28)
Фернандо Падилья победил Джулиана Эросу техническим нокаутом (Раунд 1, 1:41)
Маркос Рожерио де Лима победил Вальдо Кортеса-Акосту единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
Трей Уотерс победил Джоша Куинлана единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
Мартин Будай победил Джейка Коллье единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
Коди Дёрден победил Чарльса Джонсона единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
Ирина Алексеева победила Штефани Эггер болевым приёмом на ногу (kneebar) – (Раунд 1, 2:11)
Маркус МакГи победил Джорни Ньюсона удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 2, 2:03)
Джейми-Лин Хорт победила Хайли Кован единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
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