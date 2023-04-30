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Бой Рафаэля дос Аньоса и Висенте Луке возглавит турнир UFC в июле

Бой Рафаэля дос Аньоса и Висенте Луке возглавит турнир UFC в июле
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Рафаэль дос Аньос проведёт бой со своим соотечественником Висенте Луке на турнире серии UFC Fight Night 15 июля.

Поединок пройдёт в полусреднем весе и станет главным событием вечера.

Рафаэль дос Аньос в последнем поединке выиграл сабмишеном у Брайана Барберены в полусреднем весе. До этого экс-чемпион досрочно проиграл Рафаэлю Физиеву. Бразилец располагается на девятой строчке в рейтинге лёгкого дивизиона UFC.

Висенте Луке, в свою очередь, занимает десятое место в рейтинге полусреднего веса. Сейчас бразилец идёт на серии из двух поражений, проиграв Белалу Мухаммаду единогласным решением судей и Джеффу Нилу нокаутом.

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