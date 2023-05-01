Алджамейн Стерлинг заявил, что намерен стать чемпионом UFC в двух весовых категориях
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался о потенциальной смене дивизиона.
«Забавно, что даже Али [Абдель-Азиз], менеджер Генри Сехудо, сказал, что я был бы успешен в полулёгком весе. Я тренировался с некоторыми парнями из этого дивизиона и хорошо себя чувствовал.
Я удерживаю свои габариты, пока выступаю в легчайшем весе, но у меня есть потенциал для роста. У меня длинные руки, и я могу стать большим, если немного добавлю мышечной массы.
Идеальный сценарий для меня: я размазываю Генри [Сехудо], избиваю О’Мэлли, поднимаюсь в полулёгкий вес для боя с Волкановски или Родригесом, а после завершаю карьеру», – сказал Стерлинг в интервью ESPN.
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