Майк Тайсон рассказал, какого спортсмена считает новым лицом бокса

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон выразил согласие со словами звёздного соотечественника Джервонты Дэвиса. Ранее тот заявил, что считает себя «новым лицом бокса».

«Что ж, он прав, он лицо бокса. Но лишь потому, что Гарсия проделал свою часть работы, когда привлёк аудиторию к этому поединку. А если так, то и Гарсия – лицо бокса. Ведь за счёт него на арене собралось так много людей. То же самое было у экранов телевизоров. А вообще, знаете, как я считаю? Я верю, что теперь фанаты Гарсии станут болельщиками Дэвиса. Так всегда было», — сказал Тайсон на канале Pro Wrestling Bits в YouTube.

Напомним, Дэвис победил Райана Гарсию нокаутом в седьмом раунде.

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