Боец, нанёсший Анкалаеву единственное поражение в карьере, перейдёт в средний вес UFC

Шотландский боец смешанных единоборств Пол Крэйг принял решение перейти в средний вес. Об этом он заявил во время выступления в Leather'd Podcast. Сейчас Крэйг выступает в полутяжёлой весовой категории, являясь девятым номером рейтинга.

Шотландец является единственным бойцом, который сумел нанести поражение россиянину Магомеду Анкалаеву в ММА. Это случилось в 2018 году на турнире UFC Fight Night 127. Первые два раунда поединка прошли в плотной и вязкой борьбе, однако небольшое преимущество было на стороне Анкалаева. В заключительном раунде Магомед полностью взял ход боя под свой контроль, но за секунду до его окончания он пропустил разящую атаку Крэйга и уступил, позволив тому провести удушающий приём.

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