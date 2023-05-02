Менеджер Махачева: Ислам не заинтересован в реванше с Волкановски

Менеджер российского бойца, чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева Али Абдель-Азиз заявил, что его подопечному не интересен реванш с австралийцем Алексом Волкановски.
«Реванш с Волкановски ничего не даст Махачеву. Он уже раз побил его, и если побьёт ещё раз, то это не принесёт ему никакой выгоды. Алекс — маленький, Ислам хотел бой с ним только потому, что он был первым в рейтинге бойцов вне зависимости от весовых категорий. Честно говоря, я хотел увидеть реванш, но после всего того, что его команда наговорила в наш адрес, всё было разрушено.
Ислам может защитить титул в бою с Бенеилом, и если продолжит выигрывать, то в какой-то момент поднимется в полусредний вес. Однако сейчас впереди Дариуш, и это самый сложный вызов в карьере Ислама. Он это знает, я это знаю, Хабиб это знает», — сказал Абдель-Азиз в интервью The Schmo.
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