Конор Макгрегор сделал заявление о возможности второго боя с Флойдом Мейвезером

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о своём проигранном поединке с бывшим чемпионом мира в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером. По мнению Макгрегора, во втором бою он смог внести необходимые корректировки.

«Раунд 9. Я играл в пинг-понг с этим парнем много раз во время боя. Если кто-то считает, что нет никаких корректировок, которые можно внести и реализовать во втором бою, чтобы закончить работу, то он глуп», — написал Макгрегор у себя в социальных сетях.

Напомним, Мейвезер и Макгрегор встречались в 2017 году. В начале боя Конор выглядел предпочтительнее, однако начиная с четвёртого раунда Флойд начал забирать инициативу. Развязка наступила в 10-м раунде, когда Мейвезер провёл результативную серию, — рефери встречи остановил бой, присудив американцу победу техническим нокаутом.

Двалишвили вышел в октагон с Макгрегором перед боем с Яном: