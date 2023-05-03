Менеджер Махачева привёл новые сведения о скандале с якобы использованной капельницей

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы российского чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, ещё раз заявил, что обвинения в адрес его клиента в использовании капельницы после весогонки перед поединком с австралийцем Александром Волкановски беспочвенны.
«На самом деле — и я узнал это от UFC — Александр Волкановски весил на два фунта больше Ислама Махачева. Хотите поговорить о капельницах? Он весил на два фунта больше Ислама. Исламу в Австралии не ставили никаких капельниц. Может, кому-то и ставили, но Исламу – нет», — сказал Абдель-Азиз на канале The Schmo в YouTube.
Напомним, первым, кто выдвинул обвинения в адрес Махачева, стал новозеландский боец Дэн Хукер. Он заявил, что Исламу после церемонии взвешивания поставили капельницу, содержимое которой помогло ему быстро восстановиться и набрать вес. Подобное медицинское вмешательство запрещено правилами USADA.
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