Боец TopDog — Сульянову: ты хотел купить TopDog. Кто тебе его продаст, мой хороший?

Боец кулачного промоушена TopDog Евгений Шишков прокомментировал желание главы Hardcore Анатолия Сульянова купить организацию.

«Каждый делает то, что он хочет. Мне вообще по барабану. Я посматриваю и Hardcore, и «Наше Дело». Везде всё анализирую, смотрю. И у меня бывает состояние, когда делает другой, а стыдно мне. Кто-то хайпует с негативом, кто-то по нормальной волне. У Hardcore хайпует даже владелец лиги. Он может жестить.

Последний его хайп был, что он хотел купить TopDog. Лысый, угомонись, пожалуйста! Кто тебе его продаст, мой хороший? Ты куда вообще лезешь?» – сказал Шишков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее в интервью Шишков оценил возможность проведения боя Данила Регбиста и Анатолия Сульянова.