Боец TopDog — Сульянову: ты хотел купить TopDog. Кто тебе его продаст, мой хороший?
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Боец кулачного промоушена TopDog Евгений Шишков прокомментировал желание главы Hardcore Анатолия Сульянова купить организацию.
«Каждый делает то, что он хочет. Мне вообще по барабану. Я посматриваю и Hardcore, и «Наше Дело». Везде всё анализирую, смотрю. И у меня бывает состояние, когда делает другой, а стыдно мне. Кто-то хайпует с негативом, кто-то по нормальной волне. У Hardcore хайпует даже владелец лиги. Он может жестить.
Последний его хайп был, что он хотел купить TopDog. Лысый, угомонись, пожалуйста! Кто тебе его продаст, мой хороший? Ты куда вообще лезешь?» – сказал Шишков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Ранее в интервью Шишков оценил возможность проведения боя Данила Регбиста и Анатолия Сульянова.
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