Блахович ответил на желание Анкалаева провести с ним поединок

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) поляк Ян Блахович ответил на предложение о реванше от российского бойца смешанных единоборств Магомеда Анкалаева саркастическим постом в своих социальных сетях.

«Если ты хочешь реванш – нет проблем. Просто не забудь взять с собой это», — написал Блахович, приложив фотографию ходунков.

Ранее Магомед Анкалаев разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказал желание провести поединок либо с третьим номером полутяжёлого веса Яном Блаховичем, либо с бразильцем Алексом Перейрой.

Напомним, свой последний поединок Блахович проводил именно с Анкалаевым. Бой проходил на UFC 282. Противостояние завершилось ничьей, хотя многие в мире ММА считают, что победу нужно было присуждать россиянину.