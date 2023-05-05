Блахович ответил на желание Анкалаева провести с ним поединок
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) поляк Ян Блахович ответил на предложение о реванше от российского бойца смешанных единоборств Магомеда Анкалаева саркастическим постом в своих социальных сетях.
«Если ты хочешь реванш – нет проблем. Просто не забудь взять с собой это», — написал Блахович, приложив фотографию ходунков.
Ранее Магомед Анкалаев разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказал желание провести поединок либо с третьим номером полутяжёлого веса Яном Блаховичем, либо с бразильцем Алексом Перейрой.
Напомним, свой последний поединок Блахович проводил именно с Анкалаевым. Бой проходил на UFC 282. Противостояние завершилось ничьей, хотя многие в мире ММА считают, что победу нужно было присуждать россиянину.
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