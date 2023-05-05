Мовсар Евлоев бросил вызов Алексу Волкановски

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев заявил о желании провести в следующем году поединок с действующим чемпионом UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралийцем Алексом Волкановски.

«Если кто и сможет победить Алекса Волкановски – это я. Пожалуйста, дайте мне подраться с ним в следующем году. Хочу доказать, что я лучше, чем он, во всём», – сказал Евлоев на пресс-конференции перед боем с Диего Лопесом.

Напомним, 6 мая Евлоеву предстоит поединок с бразильцем Диего Лопесом на турнире по смешанным единоборствам UFC 288. На данный момент у Мовсара Евлоева 16 побед и ни одного поражения в активе.

Следующий бой Алекса Волкановски пройдёт 8 июля на турнире UFC 290. Соперником австралийца станет мексиканский боец Яир Родригес.