Деметриус Джонсон выиграл у Адриано Мораеса и защитил титул чемпиона One Championship

В ночь на 6 мая в Колорадо (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам One Championship Fight Night 10, главным событием которого стал титульный поединок в наилегчайшем весе между Деметриусом Джонсоном и Адриано Мораесом.

Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Джонсона единогласным решением судей, который таким образом защитил титул чемпиона One.

Первый бой между Джонсоном и Мораесом состоялся в апреле 2021 года и завершился победой Адриано нокаутом. В августе прошлого года бойцы встретились в реванше, и уже Джонсон отправил соперника в нокаут.

Деметриус Джонсон — бывший чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории. В активе бойца 38 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 33 победы и потерпел четыре поражения. Ещё один бой завершился вничью.