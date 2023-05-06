Чемпион ОИ Евгений Тищенко заявил о желании сразиться с Исмаиловым на голых кулаках

Олимпийский чемпион, а ныне боксёр первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Евгений Тищенко, который сегодня, 6 мая, в Екатеринбурге одержал победу раздельным судейским решением над бельгийцем Ивом Нгабу, прокомментировал своё выступление, а также высказался о потенциальном поединке с именитым представителем MMA Магомедом Исмаиловым.
«Считаю ли победу спорной? Да не сказать, не сказать. Видел, что бой тяжёлый, средние раунды я провалил. Но ему за что отдавать? За борьбу? Провалил я средние, начало выиграл, всё решалось в концовке. Я не думал, что проиграл, но и не думал, что выиграл. Ждал, думал, дадут ничью. Но со своей победой согласен больше, чем был бы [согласен] с его.
Готов ли подраться с Исмаиловым? Мне говорили, что он хочет подраться. Но я очень сильно сомневаюсь, что он правда хочет. Вот конкретно с ним я бы в кулачном бою сразился, потому что по боксу шансов у него нет», – сказал Тищенко после выступления.
Почему Мага Исмаилов — главный шоумен российских единоборств:
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