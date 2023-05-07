Умар Нурмагомедов посетил турнир UFC 288

В ночь на 7 мая в Ньюарке (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 288. Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умар Нурмагомедов посетил турнир. Об этом спортсмен написал в одной из социальных сетей.

Россиянин сопрововодил запись фотографией с арены.

Умару Нурмагомедову 27 лет. Боец дебютировал в сильнейшей организации мира в январе 2021 года и провёл четыре поединка, во всех одержав победы. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 217 в январе россиянин нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса.

Ранее Нурмагомедов сообщил, что готов провести следующий поединок в июне.

Напомним, главным событием UFC 288 станет титульный бой между Алджмейном Стерлингом и Генри Сехудо.

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