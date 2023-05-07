Дауд Кельбиханов: хочу побить Дацика, но главная цель — Штырков

Известный кулачный боец Дауд «Стхански» Кельбиханов высказался о потенциальном поединке с именитым соотечественником Иваном Штырковым.
«Мне, конечно, интереснее гораздо Ваня Штырков. Это громкое имя для меня. Это имя, которое на Урале очень хорошо известно всем. Для меня было бы очень интересно с ним подраться. Но обстоятельства могут сложиться по-разному. Может быть, это будет и Кратос. Сергей – первая ступенька к Ване Штыркову, ну или последняя. Его люди очень хорошо приветствуют. Он очень тесно связан с Екатеринбургом. С ним бы тоже интересно было бы выйти. У нас с ним стили ещё разные. У него более ломовой, идущий вперёд. Я могу где-то подумать, встретить, сделать шаг назад. Это будет встреча стилей.
Желание подраться с Дациком есть. Но суть вызовов вот в чём. Когда человек вызов бросает, он автоматически готов на любые условия. У меня немного другая ситуация. У меня есть интерес подраться с Рыжим. Но соглашаться на всё, что он выдвинет, я точно не стану. Если в промежутке перед следующим боем подраться с ним, это было бы просто отлично для меня», — сказал Кельбиханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
- 7 мая 2023
-
21:05
-
21:00
-
20:53
-
20:20
-
19:56
-
18:58
-
18:36
-
18:23
-
17:46
-
17:33
-
16:45
-
15:54
-
14:49
-
14:26
-
14:15
-
13:37
-
13:18
-
12:51
-
12:41
-
11:52
-
11:27
-
11:19
-
10:40
-
10:30
-
10:25
-
10:17
-
09:54
-
09:45
-
09:39
-
09:30
-
09:22
-
09:14
-
08:43
-
08:35
-
08:28