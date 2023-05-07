Кудряшов: Канело вызвал Бивола на реванш, чтобы хорошо выглядеть

Известный российский боксёр супертяжёлого веса Дмитрий Кудряшов прокомментировал победу бывшего лидера рейтинга pound-for-pound Сауля Альвареса над британцем Джоном Райдером, а также высказался о потенциальном реванше мексиканца с Дмитрием Биволом.
«Райдер и Бивол – не равнозначные величины в боксе. Уверен, никаких баллов победа над британцем Альваресу не принесла. Мексиканские болельщики хорошо разбираются в боксе и понимают, что Райдер – это подарок на праздник для Мексики.
Вызов Сауля Биволу обусловлен тем, чтобы хорошо выглядеть в информационном пространстве. Но, как мы знаем, стили делают бои, и того, что мы увидели в бою с Райдером, для победы над Биволом явно недостаточно», – приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.
Ранее Эдди Хирн, сопромоутер Бивола, призвал россиянина провести реванш с Канело в полутяжёлом весе (до 79,4 кг).
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