Кудряшов: Канело вызвал Бивола на реванш, чтобы хорошо выглядеть

Известный российский боксёр супертяжёлого веса Дмитрий Кудряшов прокомментировал победу бывшего лидера рейтинга pound-for-pound Сауля Альвареса над британцем Джоном Райдером, а также высказался о потенциальном реванше мексиканца с Дмитрием Биволом.

«Райдер и Бивол – не равнозначные величины в боксе. Уверен, никаких баллов победа над британцем Альваресу не принесла. Мексиканские болельщики хорошо разбираются в боксе и понимают, что Райдер – это подарок на праздник для Мексики.

Вызов Сауля Биволу обусловлен тем, чтобы хорошо выглядеть в информационном пространстве. Но, как мы знаем, стили делают бои, и того, что мы увидели в бою с Райдером, для победы над Биволом явно недостаточно», – приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.

Ранее Эдди Хирн, сопромоутер Бивола, призвал россиянина провести реванш с Канело в полутяжёлом весе (до 79,4 кг).