«Крупнейшая глупость, что я слышал». Хилл отреагировал на критику полутяжёлого веса UFC
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Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл отреагировал на критику дивизиона, который, по мнению части MMA-общественности, на данный момент лишён талантливых бойцов.
«Сейчас отличное время для дивизиона. Я слышу немало дерьма от людей, которые говорят, что дивизион слаб. Это крупнейшая глупость, что я слышал.
Логика людей заключается в том, что любой может победить любого, и нет одного чувака, который выбивает дерьмо из всех остальных. Этот факт говорит лишь об уровне величия. Это не удар по дивизиону, а просто уровень человека, который выступает в конкретный период», – приводит слова Хилла издание MMAJunkie.
Ранее в интервью Хилл оценил свои шансы в поединке с чешским экс-чемпионом Иржи Прохазкой.
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