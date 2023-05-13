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Иван Штырков успешно дебютировал в кикбоксинге, победив Романкевича на RCC 15

Иван Штырков успешно дебютировал в кикбоксинге, победив Романкевича на RCC 15
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Завершился главный поединок турнира от бойцовского промоушена RCC 15, который состоялся сегодня, 13 мая, в Екатеринбурге.

Именитый российский боец смешанного стиля Иван Штырков сразился по правилам кикбоксинга с белорусом Петром Романкевичем.

Поединок продлился всю отведённую дистанцию (три раунда), по итогам которой судьи не смогли определить победителя и назначили экстра-раунд. В решающей трёхминутке предпочтительнее оказался Штырков.

Ивану Штыркову 34 года. В своём последнем бою по правилам MMA, состоявшемся на турнире RCC 13 в декабре, россиянин победил единогласным решением казахстанца Асылжана Бакытжанулы. Всего на счету Штыркова 22 победы и два поражения.

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