Тищенко подвёл итоги выступления сборной России на чемпионате мира по боксу

Двукратный олимпийский чемпион по боксу россиянин Алексей Тищенко прокомментировал победы соотечественников Шарабутдина Атаева и Муслима Гаджимагомедова на любительском мировом первенстве в Ташкенте (Узбекистан).

«Два чемпиона из двух боксёров, которые выступали в финале. Бои были очень непростые, сложные. Но несмотря на это, наши ребята смогли проявить всё своё мастерство, выиграть в таких упорных и сложных боях. В финале мало бывает боёв лёгких. Тем не менее наконец-то судьи склонялись именно в нашу сторону. На протяжении всего чемпионата такие победы уходили соперникам.

Хочу поздравить и главного тренера, и ребят, которые выиграли. Нашу сборную, команду. Неплохое выступление – два золота, четыре бронзы. Конечно, можно было выступить лучше. Всегда нужно к этому стремиться. Но в тех условиях, в которых мы оказались после полуфинальных боёв, стопроцентный результат в финалах – это очень хорошее выступление», – сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.