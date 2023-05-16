Владимир Путин поздравил Атаева и Гаджимагомедова с победой на ЧМ в Ташкенте

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы российским боксёрам Шарабутдину Атаеву и Муслиму Гаджимагомедову по случаю их победы на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан). Текст телеграмм опубликован на официальном сайте президента России.
«Яркий, талантливый представитель отечественной школы бокса, в схватке с серьёзными соперниками Вы проявили железную волю, отточенную технику и на «отлично» справились с поставленной задачей, заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала почёта. От души желаю Вам дальнейших успехов и всего наилучшего. Владимир Путин», — говорится в поздравительном сообщении в адрес Атаева.
«Целеустремлённость, упорство, уверенность в собственных силах помогли Вам добиться успеха, во второй раз завоевать почётный чемпионский титул. И конечно, Ваш триумф подарил минуты искренней радости и гордости всем российским болельщикам – любителям бокса. Желаю Вам новых спортивных свершений и всего самого доброго. Владимир Путин», — говорится в поздравлении в адрес Гаджимагомедова.
Напомним, Атаев стал чемпионом в весовой категории до 86 кг, в финале победив раздельным решением бронзового призёра Олимпийских игр – 2020 и победителя мирового первенства 2021 года кубинца Альфонсо Домингеса, выступающего за Азербайджан.
Гаджимагомедов завоевал золотую медаль в весовой категории до 92 кг, в финальном поединке одолев раздельным решением итальянца Аззиса Аббеса Мухийдина.
- 16 мая 2023
-
12:32
-
12:09
-
11:32
-
11:12
-
10:30
-
10:20
-
09:38
-
09:20
-
03:20
-
01:15
-
01:04
-
00:25
-
00:10
- 15 мая 2023
-
23:14
-
22:54
-
22:12
-
22:00
-
21:06
-
21:01
-
20:02
-
19:51
-
19:06
-
18:07
-
17:57
-
17:31
-
16:51
-
16:42
-
16:28
-
15:49
-
15:34
-
15:14
-
14:32
-
14:15
-
13:33
-
13:18