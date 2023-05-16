Владимир Путин поздравил Атаева и Гаджимагомедова с победой на ЧМ в Ташкенте

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы российским боксёрам Шарабутдину Атаеву и Муслиму Гаджимагомедову по случаю их победы на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан). Текст телеграмм опубликован на официальном сайте президента России.

«Яркий, талантливый представитель отечественной школы бокса, в схватке с серьёзными соперниками Вы проявили железную волю, отточенную технику и на «отлично» справились с поставленной задачей, заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала почёта. От души желаю Вам дальнейших успехов и всего наилучшего. Владимир Путин», — говорится в поздравительном сообщении в адрес Атаева.

«Целеустремлённость, упорство, уверенность в собственных силах помогли Вам добиться успеха, во второй раз завоевать почётный чемпионский титул. И конечно, Ваш триумф подарил минуты искренней радости и гордости всем российским болельщикам – любителям бокса. Желаю Вам новых спортивных свершений и всего самого доброго. Владимир Путин», — говорится в поздравлении в адрес Гаджимагомедова.

Напомним, Атаев стал чемпионом в весовой категории до 86 кг, в финале победив раздельным решением бронзового призёра Олимпийских игр – 2020 и победителя мирового первенства 2021 года кубинца Альфонсо Домингеса, выступающего за Азербайджан.

Гаджимагомедов завоевал золотую медаль в весовой категории до 92 кг, в финальном поединке одолев раздельным решением итальянца Аззиса Аббеса Мухийдина.