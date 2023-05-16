Усик назвал три боксёрских боя, которые хотел бы увидеть больше всего как болельщик

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) рассказал, какие поединки в современном боксе хотел бы увидеть больше всего как болельщик.

«Эррол Спенс – Теренс Кроуфорд. Деонтей Уайлдер – Энтони Джошуа. Сауль Альварес – Дэвид Бенавидес», — приводит слова Усика vRINGe.com.

Напомним, в последнем бою Усик встречался с представителем Великобритании Энтони Джошуа. Это был их реванш. Поединок состоялся в ночь на 21 августа мск и продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей добыл Александр (113-115, 115-113, 116-112). Тем самым он сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе. Первый поединок с Джошуа, который состоялся в сентябре 2021 года, украинский боксёр выиграл единогласным решением судей.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: