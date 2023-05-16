Усик назвал три боксёрских боя, которые хотел бы увидеть больше всего как болельщик

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) рассказал, какие поединки в современном боксе хотел бы увидеть больше всего как болельщик.
«Эррол Спенс – Теренс Кроуфорд. Деонтей Уайлдер – Энтони Джошуа. Сауль Альварес – Дэвид Бенавидес», — приводит слова Усика vRINGe.com.
Напомним, в последнем бою Усик встречался с представителем Великобритании Энтони Джошуа. Это был их реванш. Поединок состоялся в ночь на 21 августа мск и продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей добыл Александр (113-115, 115-113, 116-112). Тем самым он сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе. Первый поединок с Джошуа, который состоялся в сентябре 2021 года, украинский боксёр выиграл единогласным решением судей.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
- 16 мая 2023
-
16:49
-
16:24
-
16:02
-
15:08
-
14:48
-
13:55
-
13:17
-
13:06
-
12:32
-
12:09
-
11:32
-
11:12
-
10:30
-
10:20
-
09:38
-
09:20
-
03:20
-
01:15
-
01:04
-
00:25
-
00:10
- 15 мая 2023
-
23:14
-
22:54
-
22:12
-
22:00
-
21:06
-
21:01
-
20:02
-
19:51
-
19:06
-
18:07
-
17:57
-
17:31
-
16:51
-
16:42