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Бой Усика с Дюбуа под угрозой срыва, новым соперником украинца может стать Деонтей Уайлдер

Бой Усика с Дюбуа под угрозой срыва, новым соперником украинца может стать Деонтей Уайлдер
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Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) назначила дату официальных промоутерских торгов по возможному поединку между украинским чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком и британским боксёром Даниэлем Дюбуа.

Торги пройдут 25 мая. При этом сообщается, что в организации не исключают возможную замену Дюбуа из-за травмы, которую он получил в предыдущем поединке. По информации инсайдера Дэна Рафаэля, заменить британца может бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер.

«WBA сообщила мне, что если Дюбуа не будет доступен из-за травмы колена или по какой-либо другой причине, то Усику назначат бой со следующим претендентом в рейтинге, которым является Деонтей Уайлдер», — написал Рафаэль на своей странице в социальных сетях.

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