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Боец UFC Тюлюлин показал фото с Фёдором Емельяненко и его командой на тренировке

Боец UFC Тюлюлин показал фото с Фёдором Емельяненко и его командой на тренировке
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Известный российский боец смешанных единоборств Денис Тюлюлин, выступающий в промоушене UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с командой прославленного ветерана ММА Фёдора Емельяненко На снимке, помимо Дениса и Фёдора, присутствуют Валентин Молдавский, Анатолий Токов, Вадим Немков и другие бойцы.

«17.05.2023 г. Спасибо всем, кто был рядом», — написал Тюлюлин.

Фото: Из личного архива Дениса Тюлюлина

Тюлюлин провёл в UFC три поединка и добыл победу в одном из них. В прошлом бою он уступил сабмишеном в первом раунде представителю Южной Кореи Чун Ён Паку. Противостояние состоялось 4 февраля на UFC Fight Night 218 в Лас-Вегасе. В общей сложности в активе 34-летнего Тюлюлина 11 побед и семь поражений в ММА.

Капитан «Спартака» Джикия записал видеообращение для Тюлюлина:

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