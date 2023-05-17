Боец UFC Тюлюлин показал фото с Фёдором Емельяненко и его командой на тренировке

Известный российский боец смешанных единоборств Денис Тюлюлин, выступающий в промоушене UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с командой прославленного ветерана ММА Фёдора Емельяненко На снимке, помимо Дениса и Фёдора, присутствуют Валентин Молдавский, Анатолий Токов, Вадим Немков и другие бойцы.
«17.05.2023 г. Спасибо всем, кто был рядом», — написал Тюлюлин.
Фото: Из личного архива Дениса Тюлюлина
Тюлюлин провёл в UFC три поединка и добыл победу в одном из них. В прошлом бою он уступил сабмишеном в первом раунде представителю Южной Кореи Чун Ён Паку. Противостояние состоялось 4 февраля на UFC Fight Night 218 в Лас-Вегасе. В общей сложности в активе 34-летнего Тюлюлина 11 побед и семь поражений в ММА.
Капитан «Спартака» Джикия записал видеообращение для Тюлюлина:
- 17 мая 2023
-
14:28
-
13:55
-
13:10
-
12:34
-
12:20
-
11:52
-
11:35
-
11:05
-
10:10
-
09:49
-
09:41
-
09:18
-
04:02
-
03:58
-
03:40
-
03:30
-
02:51
-
02:42
-
02:13
-
00:42
-
00:09
- 16 мая 2023
-
23:31
-
22:21
-
21:23
-
21:15
-
20:30
-
20:03
-
19:23
-
18:42
-
18:20
-
17:48
-
17:26
-
16:49
-
16:24
-
16:02