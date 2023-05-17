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«Это создаст Хэйни проблемы». Шейн Мозли дал совет Ломаченко перед боем с американцем

«Это создаст Хэйни проблемы». Шейн Мозли дал совет Ломаченко перед боем с американцем
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound американец Шейн Мозли высказался об ожидаемом поединке в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) между Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO), который состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).

«Ломаченко нужно сократить дистанцию, чтобы выйти на позицию, с которой он сможет выбрасывать комбинации. И даже если он сделает это, ему нужно оставаться лёгким на ногах, пробивать двойки, двойки с хуком и смещаться из стороны в сторону, чтобы дотянуться до Хэйни. Если у него получится, то это создаст Хэйни проблемы», – сказал Мозли в интервью YouTube-каналу MillCity Boxing.

Ломаченко в октябре нанёс первое поражение в карьере американцу Джэмейну Ортису, победив единогласным судейским решением. Хэйни также в октябре защитил чемпионские пояса в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.

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