Шейн Мозли оценил шансы Канело в реванше с Биволом

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound американец Шейн Мозли высказался о потенциальном реванше между Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом.

«Люди говорят, что Канело минул свой расцвет? Ах да, они же все тренеры и никогда не ошибались (улыбается). Напротив Канело оказался хороший боец [Райдер], сильный, и этого оказалось достаточно, чтобы разделить с ним ринг. Прошёл ли Канело свой пик? Я так не считаю. Возможно, это только началось.

Поединок с Биволом в полутяжёлом весе? Ух… Это тяжёлый бой. Но это вызов, и я знаю, что это такое. Я бросал себе вызов, когда сражался с Верноном Форрестом, Винки Райтом… Вы просто не хотите верить в то, что есть парень, который побеждает вас. Возможно, Канело внесёт какие-то изменения, но разница в размерах… Канело немного выше меня, и с парнями такого размера сражаться по-настоящему тяжело», – сказал Мозли в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.