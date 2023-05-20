Экс-чемпион UFC — об уходе Нганну в PFL: его действия достойны восхищения

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) бразильский ветеран Джуниор дос Сантос прокомментировал подписание бывшего чемпиона организации камерунца Фрэнсиса Нганну в американский промоушен PFL.
«Действия Нганну достойны восхищения, потому что вы знаете, что они исходят от человека, который имеет принципы не и поступится ими. Почему подобное не происходило ранее? Потому что люди в первую очередь думали о себе. Но это не относится к Фрэнсису. Ему было важно изменить ситуацию», – сказал дос Сантос в подкасте Trocação Franca.
В январе 2023 года Нганну покинул UFC, освободив чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что поводом такого решения стали, в частности, финансовые разногласия с сильнейшим промоушеном мира. В общей сложности в ММА Нганну провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.
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