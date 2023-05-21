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Хейни — о победе над Ломаченко: пусть люди говорят что угодно, но главное — это судьи

Хейни — о победе над Ломаченко: пусть люди говорят что угодно, но главное — это судьи
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Американский непобеждённый боксёр, действующий абсолютный чемпион мира в лёгкой весовой категории Девин Хейни прокомментировал судейское решение в поединке с украинцем Василием Ломаченко.

Бой прошёл в рамках боксёрского вечера в Лас-Вегасе в ночь на 21 мая и продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хейни (116-112, 115-113, 115-113). При этом болельщики освистали решение, а команда Ломаченко заявила о том, что подаст протест на результат поединка.

«Люди могут говорить что угодно, но судьи приняли единогласное решение. Главное — это судьи. Они были на одной волне. У Ломаченко были хорошие моменты в некоторых раундах, но ему не удавалось их удачно завершить, потому я отрабатывал по его корпусу», — приводит слова Хейни ESPN.

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