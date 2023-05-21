Глава UFC: PFL платит Нганну за подготовку к боксёрскому бою, который может не состояться

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал новость о том, что бывший чемпион промоушена в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну собирается провести боксёрский поединок.
Ранее боец подписал контракт с лигой PFL, но выступать в ней начнёт только в следующем году. При этом в 2023 году Нганну хочет провести бой по правилам бокса и уже обозначил желаемых соперников в лице Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.
«PFL собирается платить Нганну за подготовку к боксёрскому поединку, который может и не состояться и в котором они даже не участвуют. В чём смысл? Энтони Джошуа назвал такой бой цирком. Когда его спросили об этом бое, то он сказал, что сосредоточен на том, чтобы драться с лучшими бойцами, а не на участии в цирке. И это проблема бокса — вот такие цирковые бои, и это не то, чем я здесь занимаюсь», — сказал Уайт на пресс-конференции.
- 21 мая 2023
-
15:28
-
15:08
-
14:14
-
13:33
-
12:48
-
12:32
-
11:56
-
11:26
-
11:16
-
11:06
-
10:55
-
10:31
-
10:25
-
09:59
-
09:55
-
09:49
-
09:40
-
09:30
-
09:25
-
09:21
-
09:16
-
08:50
-
08:24
-
08:19
-
08:12
-
07:58
-
07:49
-
06:50
-
04:48
-
04:36
-
04:14
-
02:30
-
02:07
-
01:57
-
01:03