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Глава UFC: PFL платит Нганну за подготовку к боксёрскому бою, который может не состояться

Глава UFC: PFL платит Нганну за подготовку к боксёрскому бою, который может не состояться
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал новость о том, что бывший чемпион промоушена в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну собирается провести боксёрский поединок.

Ранее боец подписал контракт с лигой PFL, но выступать в ней начнёт только в следующем году. При этом в 2023 году Нганну хочет провести бой по правилам бокса и уже обозначил желаемых соперников в лице Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

«PFL собирается платить Нганну за подготовку к боксёрскому поединку, который может и не состояться и в котором они даже не участвуют. В чём смысл? Энтони Джошуа назвал такой бой цирком. Когда его спросили об этом бое, то он сказал, что сосредоточен на том, чтобы драться с лучшими бойцами, а не на участии в цирке. И это проблема бокса — вот такие цирковые бои, и это не то, чем я здесь занимаюсь», — сказал Уайт на пресс-конференции.

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