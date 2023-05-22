«Добро пожаловать в Лас-Вегас». Ковалёв обратился к Ломаченко, показав забавную картинку

Трёхкратный чемпион мира и бывший член рейтинга pound-for-pound россиянин Сергей Ковалёв разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал забавную картинку. На ней демонстрируется, что до поражения украинца Василия Ломаченко в бою с американцем Девином Хейни в Лас-Вегасе там же проигрывал сам Ковалёв, а также представитель Казахстана Геннадий Головкин.

«Добро пожаловать в Лас-Вегас», — написал Ковалёв.

Напомним, Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113), нанеся Василию третье поражение в карьере. Позже судейское решение раскритиковали многие боксёры и эксперты.

Ковалёв в 2019-м в Лас-Вегасе проиграл мексиканцу Саулю Альваресу. Головкин там же проиграл Альваресу в 2022 году.

Ломаченко заплакал в раздевалке после поражения от Хейни: