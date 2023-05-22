Редкач — о поражении Ломаченко в бою с Хейни: у Васи не все победы были справедливыми

Украинский боксёр Иван Редкач высказался в адрес своего соотечественника, бывшего чемпиона в трёх дивизионах Василия Ломаченко, после его поражения в поединке с представителем США Девином Хейни. Василий и Девин встречались 21 мая в Лас-Вегасе (США). Хейни победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113), нанеся Ломаченко третье поражение в карьере.
«Вера в бога — это здорово, но хорошим человеком это его и его окружающих не сделало. Надо быть, а не казаться. Несправедливо, обидно-досадно, но и у Васи не все победы были справедливыми», — написал Редкач у себя в социальных сетях.
В общей сложности Ломаченко провёл 20 боёв в профессиональной карьере, в которых одержал 17 побед (11 — нокаутом) и потерпел три поражения.
Ломаченко заплакал в раздевалке после поражения от Хейни:
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