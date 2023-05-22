Никита Цзю отреагировал на поражение украинца Ломаченко в бою с Хейни

Никита Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, поделился мнением о поединке за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг), в котором встречались украинец Василий Ломаченко и американец Девин Хейни. Бой состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Хейни единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

«Это было ужасно. Как же мне жаль Ломаченко! Я чувствую, будто победу у него просто украли. Мне кажется, было бы справедливо, если бы судьи зафиксировали ничью. Не мог представить, что победит Хейни», — сказал Никита в интервью на канале Sporting News Australia в YouTube.

В общей сложности Ломаченко провёл 20 боёв в профессиональной карьере, в которых одержал 17 побед (11 нокаутом) и потерпел три поражения.

На счету Хейни 30 боёв, в каждом из которых он одерживал победы (15 раз побеждал нокаутом).

Ломаченко заплакал в раздевалке после поражения от Хейни: