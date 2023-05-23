Ломаченко впервые высказался после поражения от Хейни
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Украинский боксёр Василий Ломаченко разместил новый пост в социальных сетях, в котором впервые высказался после поражения в поединке с представителем США Девином Хейни.
«Слава богу за всё… И за победы, и за поражения! Только господь знает, что лучше всего для нас в тот или иной момент! Так что с благодарностью и радостью принимаем любой результат! Мир всем!» — написал Ломаченко в социальных сетях.
Напомним, поединок Хейни и Ломаченко состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США) и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).
Поражение от Хейни стало для 35-летнего Василия Ломаченко третьим в карьере. Ранее он проиграл американцу Теофимо Лопесу и мексиканцу Орландо Салидо.
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