Александр Емельяненко высказался о будущем дебюте брата Ивана в MMA
Поделиться
Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался по поводу дебюта своего брата Ивана в ММА.
«Он мог давно дебютировать, но что-то не складывалось. То армия, то бытовые вопросы возникали. Сейчас он прошёл хороший сбор в Екатеринбурге. Не знаю, в какой он форме будет, но бой даст хороший. От борьбы защищаться может, имеет нокаутирующий удар с обеих рук. Сопернику будет нелегко.
Мы друг с другом не советуемся, никогда не даём решений. У него своя тренировочная команда. Она ему подсказывала, как себя вести», — сказал Александр Емельяненко на пресс-конференции.
Напомним, Иван проводит подготовку к поединку 26 мая на «Бойцовском клубе РЕН ТВ». Его соперником будет дзюдоист Алексей Леденёв.
Комментарии
- 23 мая 2023
-
13:20
-
13:11
-
12:50
-
12:47
-
12:45
-
12:36
-
12:34
-
12:31
-
11:50
-
11:35
-
11:17
-
10:51
-
10:20
-
09:51
-
09:39
-
09:34
-
04:06
-
00:56
- 22 мая 2023
-
23:49
-
23:12
-
22:09
-
21:02
-
20:03
-
19:13
-
18:10
-
17:37
-
16:46
-
15:20
-
15:06
-
14:04
-
13:04
-
12:31
-
11:19
-
10:11
-
09:29
Партнерский контент