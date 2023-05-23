Александр Емельяненко высказался о будущем дебюте брата Ивана в MMA

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался по поводу дебюта своего брата Ивана в ММА.

«Он мог давно дебютировать, но что-то не складывалось. То армия, то бытовые вопросы возникали. Сейчас он прошёл хороший сбор в Екатеринбурге. Не знаю, в какой он форме будет, но бой даст хороший. От борьбы защищаться может, имеет нокаутирующий удар с обеих рук. Сопернику будет нелегко.

Мы друг с другом не советуемся, никогда не даём решений. У него своя тренировочная команда. Она ему подсказывала, как себя вести», — сказал Александр Емельяненко на пресс-конференции.

Напомним, Иван проводит подготовку к поединку 26 мая на «Бойцовском клубе РЕН ТВ». Его соперником будет дзюдоист Алексей Леденёв.