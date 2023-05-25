Стерлинг ответил на обвинение Уайта в нежелании драться с О’Мэлли

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг обратился к президенту организации Дане Уайту.

Напомним, после победы Стерлинга над Генри Сехудо глава промоушена заявил, что чемпион проведёт защиту против Шона О’Мэлли в августе, на что американец отреагировал негативно, сообщив, что хотел бы отложить выступление. Позже Уайт обвинил Стерлинга в нежелании драться.

«Я на расстоянии телефонного звонка, босс! При всём уважении, ты устроил бой в день моего выступления, не сказав мне ни слова и не спросив о моих травмах. Вне боёв у меня есть личная жизнь. Но я вернусь и снова разрушу все ожидания», – написал Стерлинг в социальных сетях.

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