«Кто будет следующим?» Махачев опубликовал видео с тренировки
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) звёздный россиянин Ислам Махачев продолжает поддерживать форму в ожидании подготовки к следующему выступлению.
«Кто будет следующим?» – написал Махачев в социальных сетях, опубликовав видео с тренировки.
Исламу Махачеву 31 год. Боец выступает с 2010 года. В мае 2015-го россиянин провёл дебютный поединок в UFC, а в октябре 2022-го сразился за вакантный титул организации, победив удушающим приёмом во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру.
В январе Махачев провёл дебютную защиту, на UFC 284 одолев единогласным судейским решением чемпиона в полулёгком весе и лидера рейтинга pound-for-pound австралийца Алекса Волкановски.
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