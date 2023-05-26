«Пропустил нормально». Иван Емельяненко прокомментировал дебютную победу в ММА

Российский боец смешанных единоборств Иван Емельяненко, младший брат Фёдора и Александра Емельяненко, прокомментировал победу в дебютном поединке в ММА.

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который проходит в Москве сегодня, 26 мая, Иван Емельяненко провёл бой с Алексеем Леденёвым и одержал победу единогласным решением судей.

«Пропустил нормально. Но в целом всё нормально. Спасибо Алексею за конкурентный бой. Хочу сказать спасибо своему тренеру и менеджеру. Спасибо и всем любителям единоборств, спасибо, дорогие мои», — сказал Емельяненко после боя.

Напомним, изначально соперником Ивана Емельяненко должен был стать бразильский ветеран Фабио Мальдонадо, но бой был отменён.