Александр Емельяненко победил Ершова болевым приёмом во втором раунде

В ночь на 27 мая в Москве прошёл очередной турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В рамках главного события соревнований выступил известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко.
Его соперником стал блогер и представитель поп-ММА Евгений Ершов. Поединок завершился победой Емельяненко болевым приёмом во втором раунде.
Александр Емельяненко в общей сложности в смешанных единоборствах одержал 29 побед, потерпел десять поражений, и ещё один бой завершился вничью. В предыдущем бою он уступил Святославу Коваленко раздельным решением судей.
В активе Евгения Ершова 11 поединков в ММА, в которых он потерпел пять поражений.
На этом же турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в ММА дебютировал Иван Емельяненко, младший брат Александра, и выиграл единогласным решением у Алексея Леденёва.
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