Александр Емельяненко: хулиганить больше не буду, обещал супруге

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал победу над блогером Евгением Ершовым.

Поединок прошёл в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве и завершился победой Емельяненко болевым приёмом во втором раунде.

«Я не оправдал ожидания тех, кто в меня не верил. Буду восстанавливаться и тренироваться. Хулиганить больше не буду. Я супруге пообещал», — сказал Емельяненко после боя.

Александр Емельяненко в общей сложности в смешанных единоборствах одержал 29 побед, потерпел десять поражений, и ещё один бой завершился вничью. В предыдущем бою он уступил Святославу Коваленко раздельным решением судей.

В активе Евгения Ершова 11 поединков в ММА, в которых он потерпел пять поражений.