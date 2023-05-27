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Александр Емельяненко: хулиганить больше не буду, обещал супруге

Александр Емельяненко: хулиганить больше не буду, обещал супруге
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал победу над блогером Евгением Ершовым.

Поединок прошёл в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве и завершился победой Емельяненко болевым приёмом во втором раунде.

«Я не оправдал ожидания тех, кто в меня не верил. Буду восстанавливаться и тренироваться. Хулиганить больше не буду. Я супруге пообещал», — сказал Емельяненко после боя.

Александр Емельяненко в общей сложности в смешанных единоборствах одержал 29 побед, потерпел десять поражений, и ещё один бой завершился вничью. В предыдущем бою он уступил Святославу Коваленко раздельным решением судей.

В активе Евгения Ершова 11 поединков в ММА, в которых он потерпел пять поражений.

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