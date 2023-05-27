Владимир Хрюнов предложил Александру Емельяненко провести бой с Оли Томпсоном

Российский промоутер Владимир Хрюнов предложил бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко свой следующий бой провести с британцем Оли Томпсоном.
На прошедшем турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Томпсон в первом раунде отправил в нокаут российского бойца Алексея Олейника.
«Есть отличный повод отомстить. Как насчёт того, чтобы провести поединок с Оли Томпсоном?» — сказал Хрюнов Александру.
Емельяненко ответил: «Без проблем».
Сам Емельяненко выступил в главном событии турнира и выиграл у представителя поп-ММА Евгения Ершова болевым приёмом во втором раунде.
Александр Емельяненко в общей сложности одержал 29 побед в смешанных единоборствах, потерпел десять поражений, и ещё один бой завершился вничью. В предыдущем бою он уступил Святославу Коваленко раздельным решением судей.
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