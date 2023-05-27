Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Владимир Хрюнов предложил Александру Емельяненко провести бой с Оли Томпсоном

Владимир Хрюнов предложил Александру Емельяненко провести бой с Оли Томпсоном
Аудио-версия:
Комментарии

Российский промоутер Владимир Хрюнов предложил бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко свой следующий бой провести с британцем Оли Томпсоном.

На прошедшем турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Томпсон в первом раунде отправил в нокаут российского бойца Алексея Олейника.

«Есть отличный повод отомстить. Как насчёт того, чтобы провести поединок с Оли Томпсоном?» — сказал Хрюнов Александру.

Емельяненко ответил: «Без проблем».

Сам Емельяненко выступил в главном событии турнира и выиграл у представителя поп-ММА Евгения Ершова болевым приёмом во втором раунде.

Александр Емельяненко в общей сложности одержал 29 побед в смешанных единоборствах, потерпел десять поражений, и ещё один бой завершился вничью. В предыдущем бою он уступил Святославу Коваленко раздельным решением судей.

Материалы по теме
Александр Емельяненко победил! Взял Ершова на кимуру и чуть не сломал руку
Александр Емельяненко победил! Взял Ершова на кимуру и чуть не сломал руку
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023