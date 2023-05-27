Мераб Двалишвили: бой с Сехудо по правилам ММА – это то, что нужно

Грузинский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили высказался по поводу возможного боя с Генри Сехудо.

«Я знаю, что он олимпийский чемпион по борьбе, но это ММА. Я могу сражаться как угодно. Даже если он хочет бороться, то нет проблем.

Всем известно, что моя борьба хорошо подходит ММА. По правилам олимпийской борьбы он, конечно, победит. Но бой по правилам ММА – это то, что нужно», — приводит слова Двалишвили MMAJunkie.

В последнем бою Мераб Двалишвили выиграл единогласным решением судей у Петра Яна. Сехудо в титульном поединке проиграл Алджамейну Стерлингу раздельным решением.

Сехудо ранее снова вызвал Двалишвили на бой, так как считает, что победа над Мерабом даст ему возможность снова подраться за титул.

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